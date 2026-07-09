Así se cotiza el dólar BCV este jueves 9 de julio

CIUDAD MCY.- El dólar oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) experimentó un leve aumento en su precio al inicio de jornada de las mesas de cambio en las instituciones bancarias este jueves 9 de julio. La moneda estadounidense quedó establecida en 700,22 bolívares.

Además, el BCV publicó el precio del euro, divisa que aumentó levemente su precio, quedando la moneda europea establecida en 798,29 bolívares.

El tipo de cambio de otras divisas que se ofrecen en el mercado venezolano abrieron en los siguientes valores:

CNY: 102,97 bolívares.

TRY: 14,94 bolívares.

RUB: 9.11 bolívares.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA