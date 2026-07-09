Paso de la Onda Tropical Nº 26 genera lluvias en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Metrología e Hidrología (Inameh) prevén lluvias por el desplazamiento de la Onda Tropical N.° 26 al este de Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana: se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con actividad eléctrica en áreas de Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, este de Falcón y Zulia; por otra parte, lloviznas dispersas en la Región Central.

En horas de la tarde y noche, se espera un aumento progresivo de la nubosidad, la cual podría estar acompañada de precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica ocasional, en áreas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Andes, Lara, Yaracuy y Zulia. Igualmente, se esperan lluvias de menor intensidad en la Gran Caracas.

Mientras que para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira se prevé mantos nubosos asociados a precipitaciones variables durante la madrugada y la mañana. Después del mediodía se estima que prevalezca nubosidad con lluvias dispersas, hasta horas de la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones será menor.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 19 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 °C y una máxima que podría alcanzar los 27 °C.

FUENTE: VTV

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