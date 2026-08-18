Así se cotiza el dólar hoy 18 de agosto

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 114,75; la lira turca en Bs. 16,14 y el rublo en Bs. 9,10.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del viernes 17 de agosto de 2026.

FUENTE : BCV

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