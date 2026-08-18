Autoridades estiman cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del país

En su reporte diario, estiman un leve incremento de la nubosidad, en horas de la tarde y noche; en algunos casos asociados a lluvias y chubascos aislados en partes de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Región Llanera, Andes y Zulia.

Para los estados La Guaira, Distrito Capital y Miranda, pronostican nubosidad fragmentada en horas de la madrugada y la mañana, con algunas precipitaciones en áreas de montañas de Miranda; después del mediodía se mantendrá parcialmente nublado y pueden presentarse algunas lluvias de corta duración en algunas zonas de la entidad.

El viento será de componente sur-sureste, con velocidades entre los 5 y los 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 22°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C.

FUENTE : VTV

FOTO: CORTESIA