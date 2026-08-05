Así se cotiza el dólar hoy 5 de agosto

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que este miércoles 5 de agosto el dólar se cotiza en Bs 755,17 mientras que el euro tendrá un valor equivalente en Bs 870,04.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el organismo financiero especificó que este esquema de cambio es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del miércoles 5 de agosto de 2026.

FUENTE : BCV

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