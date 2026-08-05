Autoridades pronostican cielo parcialmente nublado en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), prevén las siguientes condiciones atmosféricas en las próximas 24 horas en Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del país.
En horas de la tarde y noche, se estima desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Occidentales, Centro Occidente, Andes y Zulia, sin descartar lluvias en el Centro Norte Costero.
En los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira en la madrugada y la mañana se pronostica nubosidad parcial con lloviznas esporádicas en zonas de montaña, en la tarde y noche prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin descartar precipitaciones variables.
El viento de componente noreste, con velocidades que rondan los 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima que podría alcanzar los 34 °C en La Guaira.
FUENTE : VTV
FOTO : CORTESIA