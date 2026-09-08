Así serán rezonificados los estudiantes de los colegios afectados por el doblete sísmico

CIUDAD MCY.- El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, abordó este martes el proceso de rezonificación escolar que se aplicará a los estudiantes cuyas instituciones resultaron afectadas por los recientes eventos sísmicos, de cara al regreso a clases de más de 6 millones de alumnos el próximo lunes 14 de septiembre.

“Es importante que esta semana los padres sepan si sus hijos fueron rezonificados a otras escuelas. La tarea más urgente es dar a conocer este proceso y fortalecer la vocería”, afirmó el ministro. Asimismo, explicó que “rezonificar significa asignarlos a la escuela más cercana; en ocasiones será en la misma comunidad, en la parroquia vecina o en el municipio continuo”.

Rodríguez detalló que, de los 27.000 planteles educativos en todo el territorio nacional, 900 sufrieron daños leves tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio y se encuentran en fase de reparación. Unos 87 planteles registraron daños severos que impiden su reapertura inmediata, por lo que recibirán rehabilitaciones profundas, mientras que 11 infraestructuras colapsaron por completo.

Adicionalmente, indicó que 50 escuelas continúan funcionando de manera provisional como campamentos transitorios para las familias damnificadas. Estos espacios están siendo desocupados de forma progresiva antes del inicio del año.

Por otra parte, Rodríguez instó a la ciudadanía y a las autoridades locales a concebir la escuela como la mayor extensión física y orgánica del Estado, a propósito de la habilitación de centros educativos como campamentos transitorios.

“Cualquier alcalde que apoye a la escuela fortalecerá su gestión. Si contamos con 27.000 escuelas para 50.000 comunidades, significa que cada dos comunidades disponen de espacios con personal, alimentación y acondicionamiento. Debe verse como una oportunidad de articulación”, concluyó.

FUENTE : EL FOCO

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