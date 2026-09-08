CIUDAD MCY.- Tras los acuerdos energéticos suscritos entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladímir Padrino López, resaltó que estos convenios alcanzados por la presidenta Delcy Rodríguez son un punto de inflexión histórico, no solo para la industria petrolera, sino también para fortalecer la soberanía alimentaria del país.

«Quiero decirles a los productores, campesinos, a la agroindustria, que hay razones para sentirnos optimistas: vienen más y mejores oportunidades para el desarrollo del campo venezolano. Estamos comprometidos con la producción nacional, porque una nación que no es capaz de generar sus propios alimentos carece de alma y no puede considerarse plenamente soberana», enfatizó.

El titular del despacho agrícola señaló que este nuevo escenario energético también mira hacia la Venezuela pujante y diversificada, pues a su juicio, los alimentos, la energía y la tecnología actualmente son los grandes vectores que mueven la geopolítica mundial.

“No se trata de repetir los esquemas del pasado, una Venezuela irreal, importadora, una Venezuela fingida, en palabras de Uslar Pietri”, subrayó el ministro.

Padrino López destacó que estos acuerdos energéticos se traducirán en más bienestar para el sector agropecuario, como energía estable y confiable para el riego, mejores condiciones de financiamiento e incluso en una revisión de la carga impositiva, mayor investigación científica, mecanización, vialidad rural, agroinsumos, agricultura de precisión, modernización de la agroindustria, entre otros.

«Cada barril adicional también puede llevarnos a pensar en nuevas hectáreas cultivables, mayores rendimientos y mejores condiciones para quienes trabajan la tierra», manifestó.

FUENTE : CON EL MAZO DANDO

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