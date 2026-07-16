Asodiam asiste con jornada médica a la comunidad de Valle Fresco en Mariño

CIUDAD MCY.-‎‎El Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la Secretaría para la Cuarta Transformación y el Sistema de Protección para las Familias Aragüeñas, desarrolló una jornada de atención de salud integral en la comunidad de Valle Fresco, ubicada en el Circuito Comunal Los Meregotos del municipio Santiago Mariño. La iniciativa se ejecutó con el propósito de garantizar el bienestar ciudadano de los aragüeños.

‎‎Durante la actividad comunitaria, el personal de la Asociación para el Diagnóstico en Medicina (Asodiam), ofreció servicios de despistaje con controles de tensión arterial, pruebas de glicemia y medición de saturación de oxígeno. De igual forma, los habitantes asistieron a consultas médicas especializadas en las áreas de Medicina Interna, Dermatología y Podología. El abordaje abarcó a adultos mayores y adolescentes, a quienes se les facilitó procedimientos primarios como el retiro de suturas.

‎‎Además, el equipo de especialistas efectuó una visita casa a casa para evaluar la evolución clínica de una ciudadana operada en fechas recientes. Por otro lado, la labor social contempló la entrega de pañales y cotillones a los niños de la localidad.

‎‎La presidenta de Asodiam, Ana Sandoval, resaltó la necesidad de mantener las visitas a las distintas comunidades de la entidad, «bajo las instrucciones de nuestra vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, damos cumplimiento al Plan de las 7 Transformaciones en apoyo a nuestro pueblo con la ejecución de jornadas médicas gratuitas», indicó.

‎‎Por su parte, el director médico de la institución, Williams Acosta, expuso la importancia del acompañamiento directo, «resulta de gran relevancia vigilar desde las comunidades el estado de salud y las necesidades que tienen las personas según su patología, además de facilitar orientación sobre el cuidado correcto de las mismas», concluyó.

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