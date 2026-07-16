Alcalde Rafael Morales inspecciona daños y reconstrucción en Choroní

Recorrido por la parroquia costera para evaluar afectaciones en el templo colonial, viviendas y supervisar obras de recuperación

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, recorrió este miércoles la parroquia costera de Choroní para inspeccionar los daños estructurales en la iglesia colonial y las viviendas afectadas por los sismos del 24 de junio, y supervisar el inicio de los trabajos de reconstrucción en la zona.

Durante el recorrido, el mandatario local evaluó el estado del templo colonial, patrimonio histórico de la localidad, constatando grietas profundas en las columnas, desprendimientos en los arcos internos, daños en el altar mayor y fisuras en la fachada y el campanario, acompañado por el párroco y personal técnico especializado.

En este sentido, Morales también inspeccionó las viviendas de arquitectura colonial que sufrieron colapsos parciales, pérdida de techos y agrietamiento severo de paredes de adobe, recorriendo las calles empedradas del pueblo para verificar el alcance de las afectaciones en las zonas residenciales.

De igual manera, el alcalde supervisó el inicio de las obras de reparación, donde los obreros ya preparan estructuras de acero de refuerzo y bloques para la reconstrucción de las viviendas y fachadas afectadas, verificando el avance de los trabajos en cada uno de los frentes.

En cuanto a la atención brindada, se informó que desde el viernes 3 hasta el viernes 10 de julio se ha atendido a 173 familias y 148 viviendas con materiales de construcción, continuando con el despliegue para atender las viviendas afectadas en la parroquia

Asimismo, durante su visita, Morales sostuvo contacto directo con los habitantes, escuchando sus solicitudes y brindando consuelo y acompañamiento a los vecinos afectados, especialmente a adultos mayores y mujeres de la localidad.

Finalmente, el alcalde encabezó una reunión de coordinación con su equipo de trabajo y representantes comunitarios, analizando el mapa de daños y la cartelera informativa con el balance oficial de la emergencia, para armar el plan de trabajo que se ejecutará de la mano con el pueblo de esta hermosa parroquia costera del municipio Girardot.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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