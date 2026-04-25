Atención médica fortalece bienestar del sector Educativo en Lamas

La actividad, desarrollada en la UENB “Rafael Briceño Ortega”, favoreció a más de 500 trabajadores del sector educativo que forma parte de vida saludable para la mujer con Ipasme y contempla su despliegue progresivo en siete municipios del estado Aragua

CIUDAD MCY.- En articulación con diversas instituciones del sector salud y educativo, se desarrolló una jornada integral dirigida a mujeres del gremio educativo en el municipio José Ángel Lamas, donde más de 500 trabajadoras fueron atendidas con servicios gratuitos como parte del programa vida saludable para la mujer con el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme).

La actividad tuvo lugar en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Rafael Briceño Ortega”, y congregó a maestras, personal administrativo, obreras y cocineras, quienes accedieron a consultas en ginecología, medicina general, medicina interna, odontología, inmunización, ecografías y entrega de medicamentos, en un esfuerzo conjunto entre el Ipasme, Instituto Municipal de Atención Integral a la Mujer (Imaimujer) “María León” y la Corporación de Salud de Aragua (Corposalud).

En relación a esto, la autoridad única de Educación en Aragua, Leira Suárez, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de las políticas de protección social dirigidas al sector educativo.

“Nos encontramos en una jornada articulada con todas las fuerzas que atienden la salud en el estado, desarrollando el plan Vida Saludable para la mujer con el Ipasme”, señaló.

Suárez explicó que este programa responde a lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, liderado por el ministro Héctor Rodríguez, y se integra con el Plan de la Aragüeñidad promovido por la vocera del Pueblo Aragüeño, Joana Sánchez.

Asimismo, subrayó que uno de los principales objetivos es garantizar la atención integral del gremio educativo, considerado un pilar fundamental en la sociedad.

“Estamos atendiendo a nuestras maestras, obreras y cocineras, todas las mujeres que hacen vida en el sector educativo. Este es uno de los retos trazados por el ministerio: cuidar a quienes forman a las futuras generaciones”, afirmó.

Por su parte, el director administrativo del Ipasme Maracay, Joel Álvarez, informó que esta jornada forma parte de un cronograma de siete despliegues consecutivos en distintos municipios de la entidad.

“Hoy estamos en Lamas atendiendo a más de 500 mujeres. Ya realizamos una primera jornada y continuaremos el próximo sábado en el municipio Girardot, específicamente en la Escuela Agustín Codazzi”, precisó.

Álvarez destacó la articulación institucional como clave para el éxito del programa.

“Estamos trabajando junto a la Autoridad Única de Educación, Corposalud y los Centros de Diagnóstico, en un vértice enfocado en la mujer, para brindar bienestar y atención médica oportuna”, expresó.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA CON ENFOQUE PREVENTIVO

Como parte de la jornada, también se desplegó una unidad móvil odontológica que brindó servicios de evaluación, limpieza y tratamiento dental a las asistentes.

La doctora Kimberly de Armas, coordinadora de odontología del municipio José Ángel Lamas, explicó que estas acciones buscan reducir la alta demanda en consultas odontológicas mediante la prevención.

“Las enfermedades periodontales son de las más comunes y suelen avanzar de forma silenciosa. Por eso insistimos en la importancia de realizar limpiezas dentales periódicas y mantener hábitos como el uso del hilo dental”, indicó.

Asimismo, resaltó la necesidad de fomentar la educación preventiva desde el hogar y las escuelas, promoviendo una alimentación saludable y el cuidado bucal desde temprana edad.

ATENCIONES DE CALIDAD

La docente y directora de la UENB “Rafael Briceño Ortega”, Elizabeth Silva, quien también fue atendida durante la jornada, valoró positivamente el impacto de esta iniciativa en el bienestar del personal.

“Recibí atención médica de manera oportuna y completa, lo que demuestra el compromiso con nuestro gremio. Estas jornadas son fundamentales porque muchas veces, por nuestras responsabilidades, postergamos el cuidado de la salud”, expresó.

Silva destacó además la organización y el alcance de los servicios prestados: “Aquí se integraron distintas especialidades en un mismo espacio, lo que facilita el acceso y garantiza una atención más humana y eficiente para todas las trabajadoras”, agregó.

La jornada, dirigida específicamente a mujeres del sector educativo, forma parte de una estrategia progresiva que continuará su despliegue en otros municipios de Aragua, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para quienes sostienen el sistema educativo regional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA