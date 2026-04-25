Aragua se une a la Semana de Vacunación de las Américas

La jornada se desplegará por los 18 municipios y se está aplicando dosis de Pentavalente, Polio, Oral, IPV, Antiamarílica, SRP y Toxoide

CIUDAD MCY.- Bajo el lema «protege tu presente y tu futuro, la decisión es tuya», este domingo se dará inicio a la Semana de Vacunación de las Américas en las 43 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), de los 18 municipios de la región aragüeña, acción que se realizará con el objetivo de actualizar y completar esquemas de inmunización en la población.

El Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) en Aragua, con la supervisión de la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, se desplegará a través del Programa Ampliado de Vacunación (PAI), este domingo 26 de abril en los diversos puntos de vacunación, hasta el próximo 3 de mayo, para vacunar a niños entre 6 y 10 años y embarazadas.

Lombano indicó que está actividad se realiza cumpliendo con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Ministerio del poder popular para la Salud (MPPS), de asegurar el fácil acceso a las comunidades de las dosis de Pentavalente, Polio, Oral, IPV, Antiamarílica, SRP y Toxoide, a fin de garantizar la mayor cobertura de inmunización y acelerar la eliminación de las enfermedades prevenibles en todos los países de la región.

Asimismo, la autoridad única de Salud de estado exhortó a las familias aragüeñas a sumarse a esta celebración y a acudir a los puestos de inmunización y presentar la tarjeta de vacunación para completar sus esquemas.

Las puntos de vacunación estarán instalados en los municipios Girardot, San Sebastián, Libertador, Francisco Linares Alcántara, Urdaneta, Sucre, Santiago Mariño, Bolívar, Camatagua, Mario Briceño Iragorry, José Rafael Revenga, Costa de Oro, José Félix Ribas, San Casimiro, Camatagua, Santos Michelena, Zamora y Tovar.

Dicha jornada se realiza bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con la dirección del Ministro de Salud, Carlos Alvarado y enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la gobernadora, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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