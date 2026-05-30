Atendidas protectoras de animales de Aragua en jornada especial

Las activistas fueron favorecidas con atención médica y servicios de estética gratuitos, en honor a su importante labor en la defensa de los derechos de las mascotas

CIUDAD MCY .- En un esfuerzo por brindar atención a las heroínas que defienden la fauna, se realizó una jornada de salud integral y de estética dirigida a las féminas aragüeñas proteccionistas de animales.

La jornada especial se llevó a cabo en la sede de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua) donde el diputado de la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, acompañó a las protagonistas y supervisó que fueran atendidas con esmero.

Hernández manifestó que la jornada se realizó bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez como una estrategia para reivindicar y consentir a las mujeres que día a día luchan por los derechos y el bienestar de los animales.

En el despliegue, los profesionales de la salud evaluaron a las pacientes y ofrecieron más de una decena de especialidades médicas sin costo alguno, que incluyeron; cardiología, medicina general, ginecología, traumatología, odontología, psicología, ecografía, geriatría, despistaje y entrega de medicamentos para patologías detectadas.

La jornada no solo ofreció servicios médicos, sino que además brindó un espacio de atención estética donde las féminas fueron atendidas con los servicios de manicura, diseño de cejas, pedicura, peluquería, tratamientos faciales y masajes relajantes.

Este evento no solo garantizó atención, sino que también dignificó la gran la labor que realizan las proteccionistas de animales en la región.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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