GBA dirigió aplicación de 6 mil toneladas de asfalto en “Manuelita Sáenz”

En esta importante comunidad sucrense se beneficiarán más de 6.000 familias con una intervención que avanza en 12 calles y contempla colocación de carpeta corrida de asfalto, colectores, aceras, brocales y tomas de agua domiciliarias

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones prioritarias de garantizarles a los vecinos y vecinas, disfrutar de calles rehabilitadas, tránsito más seguro y mejor conectividad, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al alcalde Wilson Coy, realizó la inspección de la colocación de 6 mil toneladas de asfalto en el sector “Manuelita Sáenz” del municipio Sucre.

Las acciones de trabajo están enmarcadas en la 2T, que comprende a Ciudades Humanas para el Buen Vivir y el desarrollo de los servicios públicos, con la construcción de espacios funcionales y agradables, alineados con el Plan de la Aragüeñidad.

En la importante comunidad de Cagua, se beneficiarán más de 6.000 familias con una intervención que ya avanza en 12 calles, que contemplan el abordaje profundo en labores de colocación de carpeta corrida de asfalto, colectores, aceras, brocales y tomas de agua domiciliarias.

Durante un despliegue en la zona la gobernadora Joana Sánchez, acompañada por el alcalde Wilson Coy, el secretario de servicios públicos Rodolfo Ramírez y el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo, enfatizó la importancia de estos trabajos.

“Nos encontramos en la comunidad Manuelita Sáenz supervisando todos los trabajos que se vienen realizando en este importante sector en la Segunda Transformación”, señaló la mandataria aragüeña.

Por su parte, el burgomaestre detalló las acciones realizadas en la zona, “En esta comunidad se hicieron 6 mil metros lineales de aguas servidas, aceras y brocales, ahora estamos con la carpeta asfáltica esforzándonos por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, aseveró Coy.

Finalmente, las autoridades agradecieron los esfuerzos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la ministra de Transporte, Jacqueline Faría por mejorar el buen vivir de los ciudadanos.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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