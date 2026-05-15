Athletics Kids celebró su quinta edición en la Escuela Felipe Guevara Rojas

La casa de estudios acogió esta actividad en el aproximadamente 280 alumno participaron en distintas dinámicas

CIUDAD MCY.- La Unidad Educativa Nacional Bolivariana Felipe Guevara Rojas realizó la quinta edición de «Athletics Kids», una actividad que se ha estado realizando en todos los estados del país de manera simultánea, y qué a su vez, está enfocada en la recreación, el ejercicio, mini atletismo, entre otros aspectos deportivos.

El profesor Nelson Dávila se mostró agradecido por el apoyo de parte de la gobernadora Joana Sánchez, al Instituto Regional del Deporte en Aragua (IRDA) y a las distintas autoridades que aportaron en la realización de esta actividad.

«Estamos en estos espacios para seguir trabajando de la coordinación de educación física y deporte del CES Aragua y en acompañamiento con el Instituto Regional de Deporte IRDA Aragua y gracias a Carlos España por el apoyo» expresó el profe Dávila.

Por otro lado, la profesora Elisa Gutiérrez, responsable de la División de Comunidad Educativa y Unión con el Pueblo del CDC de Aragua, alegó que en esta edición del Athletics Kids llevó alegría a todos los estudiantes de la casa de estudio para que puedan mostrar sus habilidades en correr, lanzar y saltar.

Por último, los alumnos de 6 grado “A” se mostraron muy contentos con la realización de esta actividad calificándola como divertida, ya que pudieron compartir entre ellos y muy felices por la participación en varias actividades.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA