Nueva oficina deportiva resguardará a atletas venezolanos

CIUDAD MCY.-El Ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, anunciaron la creación de la Oficina de Deporte Seguro.

Esta iniciativa institucional busca la consolidación de una cultura de dignidad y respeto absoluto dentro de todas las estructuras del ecosistema atlético nacional.

El proyecto surge ante la necesidad de erradicar cualquier manifestación de violencia en el ámbito competitivo y formativo.

La nueva instancia centrará su operatividad en la prevención de conductas nocivas, tales como el acoso, el abuso, la negligencia y la discriminación. Mediante la implementación de capacitaciones certificadas para atletas y entrenadores, la oficina espera blindar el desarrollo físico y mental de la llamada «Generación de Oro».

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Caracas, donde las autoridades definieron las funciones claves de esta red de resguardo.

El organismo no solo actuará como un ente preventivo, sino que también brindará acompañamiento integral a las víctimas en los distintos contextos del deporte nacional. Con esta medida, el liderazgo deportivo de Venezuela aspira a transformar al sector en un referente de integridad y protección para toda la sociedad.

FUENTE: MIN DEPORTE

FOTO: CORTESÍA