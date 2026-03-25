Feligreses esperan cargados de fe la procesión del Santo Sepulcro de La Villa

Los villacuranos están a la espera de recibir a más de 40 mil feligreses durante la jornada del Viernes Santo

CIUDAD MCY.- Desde las calles de Villa de Cura, municipio Zamora, se siente la pronta llegada de unas de las fechas más importante de la Semana Santa en Aragua; días que toda una comunidad espera para recibir a la imagen del Santo Sepulcro, una procesión cargada de entrega y promesa para cada visitante.

A propósito de esta importante fecha, que congrega a visitantes de todo el país en la capital del municipio Zamora, la alcaldesa de la localidad, Anahís Palacios, informó que ya se están preparando para recibir durante la Semana Mayor a más de 40 mil feligreses en lo que es considerada segunda peregrinación religiosa más importante de Venezuela.

Por su parte, el presidente de la sociedad religiosa, Santo Sepulcro, Yojan Morejón, declaró estar preparándose para la Semana Mayor y procesión del Santo Sepulcro. «Ya estamos a poquitos días de ese gran acontecimiento para nosotros, los villacuranos, los aragüeños y los visitantes (…) tenemos ese gran compromiso de sacar de todo lo mejor de nosotros para esta grandiosa procesión».

Morejón explicó que solo para cargar la imagen del Santo Sepulcro participan 80 personas por turno, más de 500 cargadores durante toda la procesión, más los miles de participantes, tanto del municipio, como del estado y del resto del país, «aquí las personas participan por promesa y tradición familiar (…) son muchos años de gran amor que sentimos por la imagen, siempre es por amor y va más allá de algo sobre natural»

Carlos Manzo, cargador del Santo Sepulcro, con sentimiento y lágrimas en los ojos describió la emoción que siente cada viernes del Santo Sepulcro. «Es indescriptible, esa fuerza de cargar el Santo se convierte en amor, tengo 20 Viernes Santo participando y ahora se convirtió en mi vida, en una devoción y ahora lo hacemos todos los años, esto es verdaderamente una demostración de fe y amor que sale desde el corazón» puntualizó Manzo.

RESTAURACIÓN DE LA CASA DEL SANTO SEPULCRO

Por otro lado, la alcaldesa Anahís Palacios, aseguró que se están desarrollando a todo tren trabajos de ampliación de la casa del Santo Sepulcro, un espacio que es Patrimonio Nacional por ser parte de la historia y de la identidad del municipio Zamora. «Se está haciendo una importante ampliación para incorporar otras imágenes que son adoradas en el municipio y que tenga mejor amplitud a la hora de ser visitadas”.

Yojan Morejón, encargado de la obra de restauración, explicó que se está realizando una intervención en la fachada externa de la casa, trabajos internos como; electricidad, pintura interna y el mantenimiento general. Además, parte del techo del ala derecha, espacio que en un momento se mutiló y actualmente fue recuperada por los feligreses. De igual manera, recalcó que las obras ya se encuentran bastante adelantadas con un 85% de ejecución.

IGLESIA SAN LUIS REY AVANZA EN SU RESTAURACIÓN

Por su parte, Luis Alberto Chamberlain, párroco de Villa de Cura, específicamente de la Iglesia San Luis Rey, expresó estar agradecido con el Gobierno Revolucionario por las obras de restauración que se están llevando a cabo en este importante templo religioso para la familia villacurana.

«Es motivo de mucha alegría que se haya logrado esta restauración, cincuenta y cuatro años ha esperado el pueblo por un cariñito para su iglesia, y gracias a Dios, pues se está logrando, no solamente se va a hacer un una pintura exterior, no es un maquillaje de la iglesia, sino que va a ser una restauración profunda y una reparación de muchas fallas que tiene la iglesia» dijo el párroco.

En el mismo orden ideas, añadió que los villacuranos son un pueblo de mucha fe y devoción. «Es importante que todos los que hacemos vida en esta iglesia encontremos un templo bonito, sentirnos bien, sentirnos acogidos en un lugar que decimos que es la casa de Dios, ya que estaba bastante descuidada» puntualizó Luis Alberto Chamberlain.

José Reinaldo Córdoba, habitante de La Villa y cargador del Santo Sepulcro, dijo sentirse feliz por esta importante restauración a la iglesia, «me parece excelente, soy cargador del Santo desde hace 45 años y para nosotros es un orgullo, es lo mejor que hemos recibido como creyentes de la iglesia católica, nos merecemos eso como habitantes y por supuesto que el Santo Sepulcro también, ya que lo sacamos de su casa y lo traemos hasta la iglesia.

A su vez, Ángel Colón, desde su puesto de trabajo, enfatizó que la iglesia es parte de su identidad como habitante de este sector y de dónde se encuentra el santo. «Para nosotros lo más hermoso es que se está ejecutando la recuperación de la iglesia, estamos orgullosos y agradecidos con lo que están haciendo en la iglesia, finalizó.

Importante mencionar que estos trabajos que se estarán llevando a cabo serán por etapas, cumpliendo con la primera antes de las fechas de la Semana Mayor, y una vez que haya finalizado la celebración de Semana Santa, se continuará con el resto de la restauración.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY