Atletas venezolanos portarán crespón de luto en los JCAC Santo Domingo 2026

CIUDAD MCY.- Los deportistas de Venezuela utilizarán un crespón negro en sus uniformes durante su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 por los terremotos ocurridos hace casi un mes en su país, que hasta la fecha dejan más de 5.300 muertes.

Así lo informó este miércoles el presidente de Centro Caribe Sports, la entidad organizadora de los Juegos, Luis Mejía Oviedo.

Mejía indicó que el Comité Olímpico de Venezuela solicitó competir con un crespón negro en una de las áreas de sus uniformes como señal de luto por las víctimas de los terremotos que sacudieron su país el 24 de junio de este año.

Además, anunció que la bandera de Guyana ondeará a media asta en las instalaciones de los Juegos a causa de la tragedia del ferry MV Barima, que naufragó la noche del pasado sábado tras partir de Georgetown, por la costa del Atlántico Norte, con destino a Port Kaituma, suceso del que se rescataron al menos 79 personas y del que fueron recuperados 53 cadáveres.

«El gobierno de Guyana ha decretado tres días de duelo, del 22 al 24, y el presidente de Guyana, el de la comisión olímpica, el Comité Olímpico, Godfrey Munroe, nos ha solicitado que se permita que su bandera esté a media asta en razón de esa situación que se presentó», indicó.

Mejía añadió que la propuesta de Guyana tuvo el apoyo de la «parte legal» de la competición.

Las peticiones de ambas naciones fueron hechas por representantes de ambas naciones en la asamblea de Centro Caribe Sports, celebrada este miércoles en un hotel de la capital dominicana.

Del 24 de julio al 8 de agosto estos Juegos reunirán a más de 5.000 deportistas de 37 países de Centroamérica y el Caribe y se disputarán 40 deportes, la mayoría de ellos en la capital dominicana.

A pesar de que la inauguración oficial de estos Juegos se celebrará este viernes, el gran número de modalidades que han de disputarse en el complejo acuático han determinado el adelanto de las competiciones.

Es el caso del polo acuático, que empezó a disputarse este lunes, mientras que el bádmiton será el segundo deporte en arrancar, a partir de este jueves.

FUENTE: T/EFE | EL FOCO

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