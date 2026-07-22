IRDA inicia planificación para reactivar de forma progresiva el deporte en Aragua

CIUDAD MCY.- Siguiendo instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, los miembros del alto mando del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) sostuvieron una reunión de trabajo con los administradores de instalaciones deportivas de alto rendimiento, el director y equipo administrativo de la institución, con el propósito de coordinar la reactivación progresiva de las diferentes disciplinas deportivas en la entidad.

Durante el encuentro se evaluaron las condiciones de cada uno de los espacios deportivos, así como el parte del levantamiento técnico que permitirá anunciar, de manera organizada y segura, el reinicio de los entrenamientos para atletas de las distintas categorías y disciplinas.

El vicepresidente del IRDA, Edgardo Díaz, informó que el proceso se desarrollará de forma gradual y responsable, priorizando en todo momento la seguridad de los deportistas y entrenadores.

«Nos encontramos reunidos con los administradores de las instalaciones deportivas de alto rendimiento, revisando cómo será la reactivación progresiva de nuestras disciplinas deportivas. Hacemos un llamado a toda la comunidad deportiva del estado Aragua a mantenerse atenta a nuestras redes sociales, donde estaremos anunciando las disciplinas y categorías que podrán iniciar sus entrenamientos, de acuerdo con el levantamiento que estamos realizando en cada instalación deportiva, siempre pensando en la seguridad e integridad de los atletas y entrenadores», expresó Díaz.

Asimismo, destacó que estas acciones responden a las orientaciones de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, en su compromiso con el fortalecimiento del deporte regional y el bienestar de la comunidad deportiva.

Con esta planificación, el Instituto Regional del Deporte de Aragua reafirma su compromiso de garantizar espacios adecuados para la preparación de los atletas aragüeños y continuar impulsando el desarrollo del deporte de alto rendimiento en la entidad.

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