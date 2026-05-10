Inspeccionan construcción de 156 apartamentos en Urbanismo Jorge Rodríguez padre

Durante una jornada de trabajo la autoridad única de Vivienda del estado, Fernando Álvarez, supervisó las obras que se ejecutan, las cuales no solo abarcan la infraestructura de los edificios, sino también labores de embellecimiento y adecuación de los servicios público.

CIUDAD MCY.- El anhelo de contar con una vivienda digna y segura, está cada vez más cerca de materializarse para las familias aragüeñas en el Urbanismo Jorge Rodríguez, padre, ubicado en la Comuna Socialista “Pueblo Soberano”, en el municipio Libertador.

Para constatar el progreso de esta importante obra, la autoridad única de Vivienda del estado Aragua, Fernando Álvarez, realizó una inspección en el desarrollo habitacional, donde verificó el avance en la construcción de 156 nuevos apartamentos.

Durante el recorrido, la autoridad regional supervisó los trabajos integrales que se ejecutan en los espacios, los cuales no solo abarcan la infraestructura de los edificios, sino también labores de embellecimiento y adecuación de los servicios públicos esenciales para garantizar calidad de vida de los futuros habitantes.

Esta acción forma parte de las políticas de infraestructura, vivienda y atención social que son impulsadas por el Gobierno Bolivariano, enmarcado en la 2T, que habla de las ciudades humanas para el Buen Vivir y del desarrollo de los servicios públicos en la construcción de espacios funcionales y confortables.

Cabe destacar que la materialización de estas obras son gracias a los esfuerzos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el general Jorge Márquez, ministro del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda (Minhvi) y de Joana Sánchez, vocera de la Aragüeñidad, quienes continúan trabajando por garantizar el derecho de los aragüeños, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de contar con una vivienda digna para su sano desarrollo.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA