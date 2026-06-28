Autoridades educativas anuncian suspensión de clases y revisión de infraestructura de planteles en Aragua

CIUDAD MCY.+A través de un comunicado, la autoridad única de Educación en el estado Aragua, Leira Suárez, anunció que para dar tranquilidad a padres y representantes, se mantiene la “evaluación exhaustiva de la infraestructura de cada plantel de la región, para asegurar el regreso seguro a clases».

Como consecuencia de la revisión de los centros educativos, Suarez informó que las actividades académicas “permanecerán suspendidas hasta la

próxima semana», tal como se lee en el comunicado.

Finalmente, la autoridad única de Educación expresó su agradecimiento a los trabajadores del sector educativo su tiempo y esfuerzo al apoyar voluntariamente a las familias más

necesitadas en este aciago momento.

MARCOS GAVIDIA |

FOTOS: CORTESIA