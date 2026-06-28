Autoridades evalúan afectaciones en viviendas del sector Alto Fogón de Tovar

CIUDAD MCY.- Por orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Maximiliano Suárez continúa el despliegue de inspección y atención en las comunidades afectadas por los recientes sismos registrados en el municipio Tovar.

En el sector Alto Fogón, las evaluaciones preliminares reportan una vivienda con pérdida total y tres casas con afectaciones estructurales, situación que involucra a 16 personas pertenecientes a cuatro familias, entre ellas cuatro menores de edad.

Las autoridades informaron que, afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, únicamente daños materiales.

Los equipos técnicos y de atención social permanecen en la zona brindando acompañamiento a las familias y coordinando las acciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

FOTOS:CORTESÍA