Autoridades educativas de Aragua recorrieron planteles escolares en Sucre

La autoridad única de Educación, Leira Suárez, expresó que la presencia del estudiantado en las aulas de clase es la mejor señal de que la educación es más fuerte que cualquier adversidad

CIUDAD MCY.- Con la finalidad de verificar las estructuras de las instituciones educativas en el municipio Sucre, la autoridad única de Educación del estado Aragua, Leira Suárez, en compañía de la directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Municipal de la localidad, Thania Torres, evaluaron las condiciones de cada uno de estos espacios y así confirmar la seguridad de todos los integrantes de cada institución educativa.

Cabe destacar que estos recorridos institucionales forman parte de la fase 2 post evento sísmico, y el municipio Sucre, una de las 14 localidades en las cuales se reiniciaron las actividades del tercer momento pedagógico este lunes, cuenta con una asistencia masiva de estudiantes, personal docente, administrativo y obrero.

“Que hermoso ver a nuestros estudiantes respondiendo al llamado del retorno, nos llena de orgullo y esperanza, porque la escuela no son sólo paredes, es el latido de una sociedad que se levanta, que se abraza y que sigue adelante a pesar de las adversidades”, expresó Leira Suárez a través de sus redes sociales.

De la misma forma, Suárez destacó que estas acciones se realizan siguiendo orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el ministro de Educación, Héctor Rodríguez; y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

“Cada paso que damos en estas inspecciones lo hacemos con una certeza: el futuro se construye en cada salón, con cada maestro que enseña y con cada estudiante que aprende”, finalizó.

YLAI OLMOS CASTILLO / FOTOS: CORTESÍA