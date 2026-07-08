Avanza reconstrucción de paredes perimetrales del edificio Renacer y liceo José Félix Ribas

La Alcaldía del municipio Ribas ofrece respuesta inmediata a la comunidad tras los eventos sísmicos del pasado 24 de junio

CIUDAD MCY.- Como parte de los planes de atención y respuesta a la comunidad ribense post sismo del 24J, la Alcaldía del municipio José Félix Ribas ha venido trabajando en el levantamiento de la pared perimetral del Liceo Nacional José Félix Ribas e importantes labores de rehabilitación en el edificio Renacer.

La información fue suministrada por el ingeniero Gerson Quiroz, director de Obras Públicas de la jurisdicción, quien ofreció un balance sobre el progreso de la obra.

El ingeniero Quiroz detalló que, en este momento, los esfuerzos están concentrados en la reconstrucción de la pared perimetral de la primera y segunda planta de la edificación. El proceso de intervención ha sido integral, abarcando desde las fases iniciales de preparación hasta los detalles técnicos de construcción.

Al respecto, el director de Obras Públicas explicó, “comenzamos con lo que fue la demolición controlada, el acondicionamiento, la colocación de lo que es la seguridad, trabajos en andamio y lo que es friso, mezclilla del acabado del trabajo”.

Actualmente, los trabajos se encuentran en una fase de perfeccionamiento, contemplando la colocación de rincones y el acabado final de estas estructuras de cerramiento.

Asimismo, se encuentran con levantamiento de una parte de la pared perimetral del Liceo Nacional José Félix Ribas, dónde se están construyendo 20 metros lineales por 4 de alto, por ser una de las estructuras afectadas por el fuerte movimiento telúrico.

Con estas acciones, la Alcaldía del municipio Ribas reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios públicos y privados, luego de los daños registrados el pasado 24 de junio.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS / FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS