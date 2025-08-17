Autoridades nacionales y regionales supervisaron construcción del nuevo Terminal de Oriente

**»La nueva infraestructura que atenderá a miles de usuarios , fue inspeccionada por el ministro del poder popular para el transporte, Ramón Velásquez Araguayán; la vocera del poder popular en la Gobernación, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales***

CIUDAD MCY.-Como parte de las acciones orientadas a fortalecer el sistema de transporte público en el estado Aragua, avanzan los trabajos de construcción del nuevo Terminal de Oriente, ubicado en el municipio Girardot.

La obra que ya se encuentra en marcha, fue inspeccionada por el ministro del poder popular para el transporte, Ramón Velásquez Araguayán; la vocera del poder popular en la Gobernación, Joana Sánchez y el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales.

El recorrido se llevó a cabo en la comuna socialista Redoma de El Obelisco, donde se está ejecutando el acondicionamiento que incluyen la instalación de un nuevo techado, en esta infraestructura estratégica que atenderá a miles de usuarios provenientes de diversos puntos de la entidad y el resto del país.

Las autoridades nacionales, regionales y municipales constataron los trabajos que avanzan a pasos agigantados en esta edificación que se proyecta como un modelo de transporte multimodal, integrando de elementos de planificación comunal, movilidad sustentable y atención al pueblo, bajo una lógica de desarrollo urbano con sentido social.

Cabe mencionar, que este trabajo forma parte de los proyectos estructurales vinculados a la segunda transformación del plan de la Patria, impulsada por el presidente Nicolás Maduro y respaldada por la gobernadora, Joana Sánchez, que contempla el fortalecimiento de Ciudades Humanas, el acceso a servicios públicos de calidad y la modernización de la infraestructura urbana.

Esta iniciativa, que se realiza gracias a los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro y la vocera del poder popular en la Gobernación, Joana Sánchez, bajo la orientación del alcalde Rafael Morales, ratifica el compromiso del gobierno Bolivariano con el buen vivir, mediante la ejecución de obras que dignifican la vida en las ciudades y consolidan espacios funcionales, seguros y orientados al bienestar colectivo.

YORBER ALVARADO | FOTOS PRENSA GBA