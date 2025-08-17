Juventud de Mariño consolida proyecto comunal con inauguración de panificadora

CIUDAD MCY.- El pasado 27 de julio se desarrolló la primera Consulta Popular de la Juventud. En esta inédita elección, en la comuna “La Bendición de Dios Aristóbulo Istúriz Una Esperanza de Vida”, del municipio Santiago Mariño, resultó ganador el proyecto para la creación de una panificadora, la cual será un espacio productivo que permitirá generar empleo y recursos para la consolidación de nuevos planes en beneficio de la colectividad.

Durante la apertura de este nuevo emprendimiento estuvo presente el alcalde Carlos Guzmán, quien destacó el compromiso y esfuerzo de la juventud en el municipio Mariño, que se ha abocado en esta tarea de liderar acciones para mejorar y transformar las condiciones de vida en sus territorios.

“A tan solo días de haberse aprobado los proyectos, ya nosotros podemos decir que, con todo el equipo de la juventud, estamos dando apertura a esta panadería comunal, propiedad de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Esto viene a resolver no solo el tema alimenticio sino también el tema económico de nuestros jóvenes; por lo tanto, le damos un fuerte aplauso a quienes han participado para que se haga posible este proyecto de la comuna”, expresó el mandatario municipal.

Por su parte, Eíra Ávila, integrante de la panificadora, expresó su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro, por confiar en el liderazgo e inventiva de los jóvenes, dándoles financiamiento para hacer realidad este proyecto. Asimismo, resaltó el apoyo y acompañamiento brindado por la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

Ávila mencionó que el grupo de jóvenes que se han integrado a este proyecto han realizado un trabajo bastante amplio durante todo el proceso de la consulta popular. “Al verse tangible este proyecto, veremos una juventud más motivada y comprometida para seguir realizando este tipo de trabajo.

En esta jornada de inauguración se realizó una demostración de todo el proceso de trabajo y capacitación del personal, finalizando con una degustación de sus productos principales, entre los que resaltan: golfeados, pan sobado, mini pan de guayaba y mini pan de arequipe.

Prensa Mariño | FOTOS: CORTESÍA