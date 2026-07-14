Autoridades planifican la restauración integral del parque Agustín Codazzi

El Ejecutivo regional intensifica estos planes que contribuyen con la construcción de espacios propicios para el reencuentro familiar

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de dar continuidad al fortalecimiento de los espacios naturales del estado Aragua, las autoridades regionales realizaron una visita de inspección al Parque Agustín Codazzi, ubicado en el municipio Santiago Mariño.

​La jornada de trabajo en el terreno contó con la participación de ​Edinson Gutiérrez, presidente de Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua), ​Manuel López, presidente de la Fundación de Parques de Aragua (Fundaparques) y ​Génesis Carrillo, coordinadora del parque Agustín Codazzi.

De acuerdo a una publicación documentada en la red social Instagram, en la cuenta oficial de la Fundación (@Fundaparques), el propósito fundamental de este recorrido es coordinar el próximo plan de embellecimiento y la restauración integral de la fachada de este emblemático lugar.

​Durante la inspección, el equipo multidisciplinario evaluó las acciones técnicas y operativas que permitirán seguir recuperando este importante espacio para el encuentro familiar, el bienestar ciudadano y el fortalecimiento del patrimonio natural aragüeño.

​Estas acciones se desarrollan gracias a la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, junto al vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Luces, y siguiendo las orientaciones directas de la gobernadora Joana Sánchez.

​Este plan se ejecuta de la mano con el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, enmarcados de manera estricta en las directrices de la Segunda Transformación (2T), orientada al desarrollo integral de las infraestructuras y los servicios para el pueblo.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA