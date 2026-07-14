Gobierno Bolivariano consolida demarcación en arterias viales de Turmero

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto destinado a potenciar el reordenamiento urbano y la seguridad vial dentro de la jurisdicción, el Gobierno Bolivariano ejecutó con éxito el plan de demarcación vial en la calle Rivas y otras arterias viales del municipio Santiago Mariño.

Las labores de ingeniería de tránsito contaron con la participación de cuadrillas técnicas y maquinaria especializada para delimitar los canales de circulación y optimizar el flujo vehicular en esta importante arteria vial aragüeña.

La ejecución física del proyecto en la calle se materializó mediante el trabajo conjunto, siguiendo los lineamientos de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el ministro de Transporte Francisco Garcés; la gobernadora de Aragua Joana Sánchez y el alcalde mariñense Carlos Guzmán.

Dentro de este mismo despliegue integral en la avenida Rivas, los frentes de trabajo extendieron las labores técnicas para consolidar la pintura y señalización horizontal en las avenidas denominadas Colectora 25 y Colectora 30, pertenecientes al Casco de Turmero.

Los equipos operativos de los Servicios Públicos Municipales de Mariño (Serpumar) trabajaron en el terreno en coordinación con las autoridades de Vías de Aragua S.A.

Este engranaje institucional busca adecuar los principales corredores viales urbanos para ofrecer a los conductores una señalización clara que prevenga incidentes de tránsito y agilice los tiempos de movilización dentro de la parroquia capital.

El alcalde de Santiago Mariño, Carlos Guzmán, resaltó que estos trabajos forman parte de una agenda continua enfocada en la modernización de los espacios públicos municipales. La máxima autoridad local ratificó que el ayuntamiento mariñense seguirá desplegado en las principales calles y avenidas, fortaleciendo la infraestructura del transporte terrestre en beneficio de todas y todos los habitantes de la entidad.

PRENSA MARIÑO

FOTOS : CORTESÍA