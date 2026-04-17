Autoridades potencian la concienciación sobre el Autismo en Aragua

Bajo el lema de transformar la conciencia en acción, instituciones y especialistas se reúnen para promover una inclusión real y el respeto a la esencia del autismo en el estado.

CIUDAD MCY .- Durante el Mes de concienciación sobre del Autismo, este viernes se realizó una jornada de sensibilización en la sede del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), con el fin de orientar a la inclusión y la atención centrada a las personas con esta condición.

Nayeli Bello, coordinadora regional de los Centros de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, destacó que buscan transformar la empatía sobre esta condición en logros significativos.

“Hoy continuamos concientizando, ya que la concienciación tiene que llevar a la acción” afirmó Bello, al tiempo que, hizo un llamado a todos los padres, instituciones y a especialistas a mantener el enfoque de la verdadera esencia del Autismo.

Esta actividad contó con la participación articulada del Centro de Atención Integral para Personas con Autismo (Caipa), junto con médicos y especialistas quienes buscan atención de calidad, tanto a niños y niñas, como a adultos con autismo en el pueblo aragüeño.

Bello resaltó, el avance significativo que han logrado en cuanto a la protección social agradeciendo por el respaldo a las autoridades regionales y locales

“Me siento como una persona con discapacidad visibilizada. Ya contamos con autoridades que se preocupan por nosotros” señaló la coordinadora.

Finalmente, la representante local solicitó que la colectividad se sume a esta iniciativa resaltando que la unión es el pilar fundamental para la sociedad. “La inclusión es la clave. Nosotros también somos personas capaces y somos parte de un estado que integra a todos por igual”, concluyó.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA