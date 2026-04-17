Gobierno de Aragua asumió el compromiso de fortalecer la protección integral de la infancia

En el marco de los 26 años de la promulgación de la LOPNNA, el Ejecutivo regional celebró este aniversario con el objetivo principal de la actividad fue conformar un equipo sólido de jóvenes que se empoderen de su propia ley

CIUDAD MCY.- En un emotivo encuentro realizado en los espacios del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM), el Gobierno del estado Aragua, junto a instituciones educativas y de protección de niños, niñas y adolescentes, conmemoró el vigésimo sexto aniversario de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

El evento contó con la participación de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien estuvo acompañada por la secretaria de Educación, Leira Suárez; la secretaria de la Cuarta Transformación (4T), Gipsy Colmenares; la directora de la Fundación del Niño Simón Aragua, Mónica Herrera; y la coordinadora regional del Idenna, María Pérez.

Durante su intervención, la gobernadora Sánchez destacó la importancia de este aniversario como el inicio de una nueva etapa de articulación institucional. “Este es un espacio pedagógico que busca, junto a cada una de las instituciones, brindar una atención de forma inmediata, el compromiso debe ser diario por nuestros niños y niñas”, señaló.

GARANTÍA DE FUTURO

Por su parte, María Pérez, directora estatal del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) en Aragua, subrayó que el objetivo principal de la actividad fue conformar un equipo sólido de jóvenes que se empoderen de su propia ley. “Esta creación del estado venezolano es la garantía para los ciudadanos del mañana, los niños fueron los invitados especiales hoy porque esta es su ley”, afirmó.

La celebración reafirma la voluntad del Ejecutivo regional de seguir trabajando de la mano con la Fundación del Niño Simón y el sistema de protección para asegurar el bienestar biopsicosocial de la generación de relevo en el estado Aragua.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS: PRENSA GBA