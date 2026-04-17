Taller sobre Ley de Protección Animal amplía conocimientos en Costa de Oro

La jornada tuvo como objetivo fomentar la cooperación para el desarrollo de procedimientos que resguarden los derechos animales

CIUDAD MCY.-Siguiendo orientaciones de la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y bajo los lineamientos del alcalde del municipio Costa de Oro, Wilmer Leal, se llevó a cabo un exitoso taller sobre la Ley de Protección Animal.

La actividad, enmarcada en el Plan de la Aragüeñidad, contó con las directrices de la secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado Aragua, Mirella Millán. El evento tuvo como objetivo principal discutir y analizar los artículos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia animalista, así como también, las normativas de fauna doméstica, fauna silvestre, leyes ambientales y otros ordenamientos jurídicos conexos que están vigentes y que deben ser aplicados de forma correcta.

El taller contó con la destacada participación de la ponente, Rosa Mancilla, abogada en el ámbito animalista, quien abordó temas cruciales como el maltrato animal, las multas, sanciones y las penas aplicables cuando el maltrato es considerado un delito, todo ello, dependiendo de la gravedad de la falta. Durante su intervención, la experta asesoró e impartió los conocimientos necesarios en esta área.

Al encuentro asistieron representantes de diversos órganos pertenecientes a la jurisdicción, entre ellos, la Defensoría del Pueblo, el representante de Confeamas, concejales, comunidad en general y una importante presencia de los cuerpos de seguridad adscritos al municipio, entre ellos: Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia del Pueblo, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Bomberos, Protección Civil. Los asistentes coincidieron en que la jornada sirvió para ampliar conocimientos y tener mayor control de los temas relacionados con la fauna doméstica y silvestre.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades reafirman su compromiso con la formación ciudadana y el respeto a los derechos de los animales, fortaleciendo la aplicación de la justicia y la convivencia en el estado Aragua.

PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO

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