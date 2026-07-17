Autoridades prevén cielo parcialmente nublado en gran parte del país

CIUDAD MCY.- Autoridades el Instituto Nacional de Metrología e Hidrología de Venezuela, prevén las condiciones climáticas para las próximas 24 horas. En la madrugada y la mañana: Se prevé cielo parcialmente nublado y áreas poco nubladas en gran parte del país; no obstante, pronostican lluvias variables en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Monagas, montañas de la Gran Caracas, Apure, Barinas, Andes y lago de Maracaibo.

En horas de la tarde y noche: Se estiman zonas nubladas con precipitaciones variables, algunas con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sucre, Bolívar, Amazonas, Andes, Llanos Occidentales y Zulia; pudiendo presentarse precipitaciones en la Región Central.

Para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira: estiman nubosidad parcial en horas de la mañana con algunas lloviznas en montañas; después del mediodía se mantendrá parcialmente nublado, donde pueden presentarse algunas lluvias.

El viento de componente sureste, con velocidades que rondan los 13 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C.

FUENTE : VTV

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