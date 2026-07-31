Autoridades prevén lluvias y chubascos por paso de la Onda Tropical Nº 32 por el país

CIUDAD MCY.-Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), estiman las siguientes condiciones climáticas para las próximas 24 horas en Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana se estima cielo parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país, además de eventos de zonas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos y en ocasiones con actividad eléctrica, por el desplazamiento de la Onda Tropical N.º 32 por el país, principalmente en áreas de Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y Cojedes.

En horas de la tarde y noche se prevé un incremento de la cobertura nubosa de evolución rápida, lo cual genera precipitaciones de intensidad variable y algunas con actividad eléctrica, en, principalmente en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Centro Norte Costero, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia; Igualmente, se esperan lluvias de menor intensidad en Yaracuy y partes de Lara.

En los estados La Guaira, Miranda y Distrito Capital se estiman mantos nubosos asociados a lloviznas dispersas durante la madrugada y la mañana, principalmente en los altos Mirandinos.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C y una máxima que podría alcanzar los 31°C.

FUENTE: VTV

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