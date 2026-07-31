CNU otorga prórroga de 15 días para registro en el Sistema Nacional de Ingreso

CIUDAD MCY.- Durante un encuentro de trabajo por parte del Consejo Nacional de Universidades (CNU) se anunció una prórroga en el proceso de registro del Sistema Nacional de Ingreso (OPSU) de 15 días debido a los sismos que afectaron al país el pasado 24 de junio.

La ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, destacó que han estado en seguimiento de las funciones del sistema desde la contingencia, y apuntó su plena actividad de acuerdo a los parámetros en años anteriores.

«El Sistema Nacional de Ingreso ha estado funcionando de acuerdo a los parámetros de los años anteriores. Tenemos un poco de afectación en La Guaira, estábamos en pleno proceso de certificación y en este momento estamos solventando la falta que tenemos de ingreso en La Guaira para que no pierdan esas oportunidades. Prorrogamos durante 15 días el sistema de manera que todos esos estudiantes que no han concursado lo puedan hacer sin ningún tipo de afectación» añadió.

Asimismo, el rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, agregó que «las actividades van a reanudarse a comienzos de septiembre, pero la universidad no ha estado paralizada ni siquiera desde el punto de vista académico, solamente ha estado cumpliendo tareas humanitarias irrenunciables».

De igual modo, las autoridades del CNU hicieron seguimiento de los daños en las infraestructuras universitarias, donde reportaron más de 100 instituciones afectadas con daños menores en sus instalaciones.

«Tenemos contabilizadas 101 infraestructuras que han sufrido daños diversos, desde una afectación leve hasta situaciones que comprometen en cierta forma su estabilidad; ya este primer listado fue pasado a la Unesco y compartido con la Misión Venezuela Bella, y hemos contado con alcaldes y gobernadores que han contribuido», concluyó Sanjuán.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA