Autoridades pronostican cielo parcialmente nublado en gran parte del país

CIUDAD MCY.-Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela (Inameh) informaron que durante las horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional, asimismo se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con actividad eléctrica en áreas de la Guayana Esequiba, Sucre, Bolívar, Amazonas y Apure, presentándose simultáneamente precipitaciones de menor intensidad en zonas correspondientes a los Llanos Centrales y Occidentales, Lara, Falcón, la región de los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar lloviznas dispersas en el Centro Norte Costero al final del periodo.

En los estados La Guaira, Distrito Capital y Miranda en la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con algunas lluvias dispersas en montañas, en horas de la tarde prevalecerá poca nubosidad, sin descartar lloviznas de corta duración al final del día.

El viento de componente sur-sureste, con velocidades rondando los 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima que podría alcanzar los 36°C en La Guaira.

FUENTE: VTV

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