Presidenta Delcy Rodríguez brinda apoyo a los rescatistas en Caraballeda

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, visitó la zona de Caraballeda en horas de la madrugada de este jueves para ofrecer apoyo a los equipos que laboran en la recuperación de La Guaira, tras los daños ocasionados por los sismos, donde efectúan labores de remoción de escombros con el fin de atender a los habitantes del litoral en medio de las afectaciones en el territorio de la entidad.

A través de su canal en Telegram, la jefa de Estado señaló que “a esta hora de la madrugada vine a dar apoyo a quienes están trabajando por la recuperación de La Guaira, en la zona de Caraballeda. Trabajadores del sector público, sector privado, Protección Civil y nuestra FANB trabajan incansablemente en este doloroso proceso”, de remover escombros a fin de rescatar cuerpos.

La jornada de supervisión de la funcionaria permitió constatar el avance de las obras en la comunidad donde el esfuerzo de los trabajadores se centra en la rehabilitación de los servicios y la asistencia a las familias afectadas, debido a que cada acción de los grupos de rescate representa un paso hacia la estabilización de la infraestructura acciones que siguen directrices de la mandataria nacional.

El plan de atención contempla el despliegue de maquinaria y de recursos económicos para el auxilio de la población que sufrió pérdidas materiales en litoral central, también garantiza el suministro de alimentos e insumos médicos en los campamentos transitorios que se habilitaron en la zona para el resguardo de los ciudadanos, de manera que la unión del gobierno y el pueblo permita superar las dificultades en el menor tiempo con el trabajo continuo.

Con estas acciones el Ejecutivo Nacional reafirma la voluntad de reconstrucción en La Guaira mediante la planificación de las tareas de ingeniería y el apoyo de los cuerpos de seguridad del Estado que se mantienen en los puntos de control y áreas de trabajo para resguardar la vida de la población civil en las labores diarias que buscan el renacimiento de la región con el esfuerzo colectivo de la nación y la fe en el desarrollo del territorio.

“Cada avance representa un paso firme hacia la recuperación de La Guaira. Con unión y compromiso, Venezuela renacerá”, indicó para cerrar la jefa de Estado.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA