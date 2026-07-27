Autoridades pronostican lluvias y lloviznas en gran parte del país

CIUDAD MCY.-Estas son las condiciones atmosféricas estimadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para las próximas 24 horas en Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana se espera cielo con nubosidad parcial que se alterna con zonas despejadas en la mayor parte del país. Sin embargo, se estiman mantos nubosos asociados a lluvias o lloviznas en los estados Guayana Esequiba, este de Sucre, Bolívar, Amazonas, montañas de la Región Central, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche, se prevé desarrollo nuboso con precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar lluvias en el Centro Norte Costero producto de la interacción entre la Onda Tropical Número. 30 y la Zona de Convergencia Intertropical

En los estados La Guaira, Distrito Capital y Miranda se espera en la madrugada y la mañana nubosidad parcial con lloviznas esporádicas en zonas de montaña, en la tarde y noche prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin descartar precipitaciones variables.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18 °C y una máxima que podría alcanzar los 30 °C.

FUENTE: VTV

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