Saime ajusta horarios y esquemas de atención en varias oficinas del país

CIUDAD MCY.- A través de sus plataformas digitales, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que apegados al Decreto Presidencial de Emergencia Nacional, dictado por la presidenta de la República, Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, varias oficinas reajustan los horarios de atención al público para optimizar los trámites de la población.

De acuerdo con la publicación, las siguientes oficinas prestarán servicio en los horarios que se detallan a continuación:

CARACAS:

Instituto Nacional del Deporte, IND: prestará servicio de atención entre las 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Tribunal Supremo de Justicia, TSJ: prestará servicio de atención entre las 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

San Bernardino: retomará su horario de atención de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. para todos los trámites y servicios.

ESTADO ARAGUA:

La Victoria: estará abierta de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Solo para entrega de pasaportes.

ESTADO LARA:

Jacinto Lara: estará abierta de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. solo para entrega de pasaportes.

Duaca: retomará su horario de atención de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. con todos los trámites y servicios

Asimismo, el ente informó que las oficinas La Guaira, Vargas, Caraballeda y Catia la Mar del estado La Guaira; Catia GNB El Paraíso en Caracas, momentáneamente, no prestarán servicio de atención presencial, por lo que los pasaportes y visas tramitados en estas oficinas, pueden retirarse en la Sede Central Oficina de Correspondencia, Av. Baralt en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., del lunes 27 al viernes 31 de julio de 2026.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA