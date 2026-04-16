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Aragua

Autoridades supervisaron estándares de formación de cadetes de la Aviación en Maracay

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PorRafael Velásquez

Abr 15, 2026

CIUDAD MCY.- En una reciente visita a la sede de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, ubicada en Maracay, estado Aragua, el General en Jefe Gustavo González López, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, realizó una inspección exhaustiva de los procesos formativos de los cadetes.

Según información publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, durante el recorrido, el alto mando militar pudo constatar el elevado nivel de disciplina, moral y profesionalismo que define a esta generación de relevo, reconocida como la cuna de los hombres y mujeres encargados de salvaguardar el espacio aéreo soberano de la nación.

Durante el encuentro, el GJ González López enfatizó que el patriotismo, la mística de servicio y un compromiso ético inquebrantable son los pilares fundamentales sobre los cuales debe edificarse la carrera de los futuros oficiales.

El alto oficial subrayó la trascendental responsabilidad que asumirán los graduandos al convertirse en los guardianes de la soberanía nacional, instándolos a mantener siempre en alto el honor y la lealtad hacia la patria.

FUENTE: AVN 

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