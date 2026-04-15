La Salud en Aragua avanza bajo modalidad de humanismo e infraestructura

Mas de 46 mil personas han sido atendidas en materia de salud, al tiempo que 40 quirófanos se mantienen operativos en toda la entidad

CIUDAD MCY.- Desde los espacios de la Maternidad Integral de La Candelaria, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto a la autoridad única de Salud, Yosmary Lombano, informó durante una rueda de prensa los avances obtenidos en este primer trimestre del año 2026 en materia de salud, mostrando cada logro y atención para los habitantes.

En el encuentro con los medios de comunicación estuvo presente el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Brullerby Suárez, así como los directores de los distintos centros de salud públicos.

Durante su intervención, la vocera del Pueblo de Aragua destacó que en el primer trimestre del año se han realizado más de 300 jornadas de salud, alcanzando una atención directa en distintas especialidades a 46 mil 008 personas, lo que se traduce en un promedio de 520 personas por día. De igual manera, se atendieron 2 mil 170 partos y cesáreas, para un total de 30 partos y cesáreas por día. Asimismo, se realizaron 997 mil 375 consultas y atenciones en la red ambulatoria y hospitalaria durante el primer trimestre, generando como resultado 11 mil 081 personas atendidas por día.

De igual manera, la mandataria regional hizo referencia a que, en el área de laboratorio, se tomaron muestras para la realización de 198 mil 915 exámenes; mientras que, en el área de emergencia, se brindó atención a 403 mil 722 pacientes, para lograr un alcance de 4 mil 485 pacientes por día. “Cuatro mil pacientes, hay que verle la cara”, expresó la gobernadora de Aragua.

En el mismo plan de atención se logró la aplicación de distintas dosis de vacuna a 206 mil 744 personas, dando a conocer que se atendió en los 18 municipios de la entidad a 2 mil 297 usuarios por día.

ÁREA DE ESPECIALIDADES

Para el área de atención en distintas especialidades se ofrecieron 135 mil 580 consultas en el primer trimestre, 662 mamografías realizadas, mil 046 densitometrías óseas y 448 resonancias magnéticas simples.

EFECTIVIDAD DE CIRUGÍAS

En el área de cirugías se realizaron 7 mil 857 atenciones en las diferentes áreas, incluyendo politraumatismos. Entretanto, en los espacios del Centro Oftalmológico Regional de Aragua (CORA) se han realizado 294 intervenciones quirúrgicas, generando un aumento del 80% de respuesta en las cirugías generales.

MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON SALAS DE PARTO

La mandataria regional dijo que San Sebastián de los Reyes, San Casimiro, el Eje Costero, Girardot y próximamente Mario Briceño Iragorry, contarán con salas de parto para que los niños aragüeños nazcan en sus municipios.

QUIRÓFANOS EN EL ESTADO ARAGUA

Es importante mencionar que, la red hospitalaria de la entidad cuenta con 56 quirófanos, destacando que en los últimos nueve meses se rehabilitaron 43 de estas salas. Actualmente, se cuenta con 40 pabellones hospitalarios activos, seis están por ser entregados, seis están esperando por equipación y cuatro están en rehabilitación.

GARANTIZANDO CONTINUIDAD DE VIDA

Con esfuerzo y compromiso, el Gobierno del estado Aragua garantiza a cada paciente un minuto más de vida, razón por la cual se han colocado en este primer trimestre 11 marcapasos para pacientes cardiopatológicos.

SALUD ES INCLUSIÓN

Dentro de la atención en materia de salud, se garantiza velar por la calidad de cada aragüeño. Es así como, en esta oportunidad, se garantiza más de mil 806 consultas realizadas, más de 751 atenciones en fisioterapia fono, audiología y psicología, y más de 113 visitas domiciliadas.

En el área de odontología se colocaron 300 prótesis y 20 mil 538 personas fueron atendidas, siendo 913 de ellos pacientes pediátricos.

1×10 DEL BUEN GOBIERNO

La vocera del Pueblo de Aragua añadió que, a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, al momento de haber asumido la gobernanza, había 94 mil casos de salud, en la actualidad ha bajado considerablemente y existen 2 mil 920 solicitudes en materia de salud y mil 255 casos atendidos.

REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD Y TRASLADO DE AMBULANCIA

En los últimos meses se ha implementado desde el Gobierno regional un plan de trabajo para la rehabilitación de centros de salud, a fin de ofrecer espacios dignos para la atención del paciente. Algunos espacios recuperados son: el área de Maxilofacial del HCM, CDI “Don Juan Hernández”, ubicado en Los Cocos; Sala de Pediatría del HCM; Sala de Parto “José María Vargas”; Hospital “Cipriano Castro” de San Vicente; el Ccuum; Hospital del Sur de Camatagua; y el Centro de Diagnóstico “La Candelaria”, mientras que se tiene previsto entregar una ambulancia en el municipio José Ángel Lamas.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: PRENSA GBA