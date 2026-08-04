Avanza en 75% red de distribución de agua potable en la comunidad El Universitario

El proyecto, desarrollado en el territorio de la Comuna José Rafael Núñez Tenorio de la parroquia Barbacoas, representa una respuesta directa a las necesidades de las familias del sector.

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de optimizar los servicios esenciales y garantizar el acceso continuo al vital líquido, la Alcaldía del Municipio Urdaneta intensifica las labores de infraestructura hídrica en el sur del estado Aragua. A través de un despliegue técnico permanente, la instalación de la red de distribución de agua potable en la comunidad El Universitario alcanza un 75% de ejecución.

​El proyecto, desarrollado en el territorio de la Comuna José Rafael Núñez Tenorio de la parroquia Barbacoas, representa una respuesta directa a las necesidades de las familias del sector.

​El alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, destacó el ritmo constante de las cuadrillas en el área.

​»Retomamos con fuerza los trabajos de instalación de tuberías para la red de distribución en la comunidad El Universitario. Ya alcanzamos el 75% de los trabajos de aducción y mantenemos a nuestras cuadrillas desplegadas en el territorio para consolidar el 100% de este gran proyecto que optimizará el suministro del vital líquido para las familias de la zona», afirmó el mandatario local.

​Enfatizó que la ejecución de esta importante obra hídrica es fruto del trabajo coordinado entre el Ejecutivo Nacional y Regional, enmarcado en las políticas de atención social que impulsan la transformación y dignificación de los servicios públicos en la entidad.

​»Esta obra es una realidad gracias al respaldo firme de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y del ministro Carlos Guillermo Mast Yustiz, trabajando articuladamente en el territorio con la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez. Mantenemos el compromiso de transformar los servicios públicos para dignificar la vida de nuestro pueblo», enfatizó el mandatario municipal, Julio Melo.

​Con la pronta culminación de este tramo de aducción, el Gobierno Bolivariano del municipio Urdaneta continúa avanzando en la consolidación del 100% de la cobertura de agua potable para las comunidades de Barbacoas y sus zonas aledañas.

PRENSA URDANETA

FOTOS : CORTESIA