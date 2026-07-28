Vocera institucional de San Sebastián presentó balance de gestión ante el Cleba

***La legisladora Katiana Hernández hizo un llamado a la población asistir el próximo sábado a la actividad organizada por el grupo “Marcha para Jesús” que partirá desde San Jacinto hasta Parque Aragua

CIUDAD MCY.- A través de una sesión parlamentaria que se llevó a cabo en el Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), la vocera institucional por la gobernación del estado Aragua en el municipio San Sebastián de los Reyes, Rosa Espejo, brindó un balance de lo que ha sido el cumplimiento de las labores impulsadas en la localidad por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

La responsable institucional de la localidad ofreció detalles sobre los avances que se han registrado en materia de gestión e inversión social, el desarrollo de los planes para este municipio; tal es el caso de la recuperación de la Escuela Taller Laboral TEL “Ramón Utreras”, con una inversión de 102 mil 804 dólares.

Otro de los puntos es la estación de rebombeo “María”, que con una inversión de 150 mil dólares para el equipamiento y funcionamiento se ha logrado la distribución de agua potable a las comunidades del punto y círculo y asentamientos campesinos; trabajo que se ejecutará junto a Hidrológica Venezolana y Ministerio de Obras Públicas.

Otra de las inversiones realizadas en el municipio San Sebastián equivale a 14 mil 500 dólares, recurso que estuvo orientado a la restauración de una escuela de educación espacial, trabajos enfocados en la impermeabilizado del techo y primera fase de rehabilitación en las infraestructuras.

A propósito de estas inversiones, Rosa Espejo acotó que la gobernación del estado Aragua está trabajando en las mejoras de las infraestructuras escolares de la localidad para el próximo año escolar 2026 – 2027. “Luego vamos a ir a la segunda etapa de rehabilitación de infraestructura, que es el embellecimiento de la cancha deportiva”.

Por último, en el balance de gestión añadió que se han realizado trabajos de construcción en brocales y cunetas, para luego realizar la segunda fase que consiste en el bacheo, carpeta corrida, así como también, el inicio de la segunda etapa de instalación la red de electricidad, lo que equivale a una inversión aproximada a los 57 mil dólares. Además, se realizaron distintos aportes suministrados al municipio con la finalidad de mejorar las salas de autogobierno comunal: equipamiento a los consultores populares, CPT, canchas deportivas, entre otras instalaciones.

Por su parte, Katiana Hernández, presidenta del Consejo Legislativo del estado Aragua, durante la sesión ordinaria hizo énfasis sobre los acuerdos de la mesa de trabajo pos-sísmica, en el área de educación y mesa económica, agrupando con los diferentes gremios y colegios para la articulación de acciones en beneficio de la población.

Por otro lado, Hernández hizo un llamado asistir el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde en la urbanización San Jacinto con la finalidad de participar en la actividad Marcha para Jesús que se realizará desde la mencionada zona hasta el C.C. Parque Aragua. “A toda la comunidad cristiana y a todo el pueblo que se quiere unir en fe, en un clamor especial por nuestra república, por nuestra gente afectada” dijo la legisladora del Cleba.

ELIMAR PÉREZ / FOTOS CORTESÍA