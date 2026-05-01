Avanza en un 95% la rehabilitación integral de la Plaza Bicentenaria de Maracay

La obra, que incluye 400 puestos de estacionamiento y nuevas áreas comerciales, se consolida como un motor para el desarrollo económico y el encuentro familiar en el estado Aragua

CIUDAD MCY.- En el marco de las políticas de transformación y buen vivir, del Plan Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es crear espacios urbanos más humanos, ecológicos y funcionales, avanza en un 95% la rehabilitación integral de la Plaza Bicentenaria, ubicada en Maracay.

Esta importante obra no solo se convertirá en un renovado espacio para el encuentro y la recreación familiar, sino que también está diseñada para ser un catalizador del desarrollo económico de la entidad aragüeña.

Durante esta primera etapa de restauración, los trabajos contemplan la modernización y recuperación integral de diferentes áreas.

Entre las mejoras se encuentra la habilitación de 400 puestos de estacionamiento y la construcción de puestos comerciales modernos y seguros, destinados a los pequeños comerciantes de la región.

Cabe destacar que esta obra de gran envergadura se alinea de manera directa con la primera y segunda transformación (1T y 2T) del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), así como con los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad.

​La ejecución de este proyecto es impulsada de manera directa por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y cuenta con el apoyo fundamental de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, demostrando el compromiso de las autoridades con el desarrollo urbano y comercial de la región.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESIA