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Aragua

Gran jornada de atención integral favoreció al sector campesino en Urdaneta

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PorRafael Velásquez

May 1, 2026

El despliegue simultáneo en cuatro sectores de la jurisdicción garantizó consultas médicas especializadas, entrega de medicamentos y dotación de semillas para impulsar la producción agrícola del sur de Aragua

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo sin precedentes por mejorar la calidad de vida del sector campesino, se desarrolló una gran jornada de atención integral en el municipio Rafael Guillermo Urdaneta.

El importante despliegue social, liderado por el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, se desarrolló de manera simultánea en Barbacoas, San Francisco de Cara, Taguay y Las Peñitas.

Durante la actividad, se garantizó el derecho a la salud gratuita y de calidad, ofreciendo a los asistentes una amplia gama de servicios médicos especializados.

Las familias campesinas contaron con atención en las áreas de pediatría y ginecología, así como servicios de inmunización y entrega de medicamentos a través del área de farmacia.

​Además de la atención en materia de salud, la jornada tuvo un fuerte componente de apoyo económico y productivo.

Los campesinos y campesinas de la región pudieron adquirir diversas semillas, una dotación fundamental para fortalecer sus ciclos de siembra y seguir impulsando su producción agrícola.

​Cabe destacar que esta actividad estratégica se desarrolló en estricto cumplimiento de la primera y cuarta transformación (1T y 4T) del Plan de la Patria de las 7T.

A través de estas políticas, se busca garantizar una atención óptima y prioritaria al sector campesino, reconociendo su invaluable labor como una pieza fundamental del motor económico y alimentario del país.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA

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Por Rafael Velásquez

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