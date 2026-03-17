Inparques cierra acceso temporal a serranía Las Delicias por incendio forestal

La disposición entra en vigor de manera inmediata y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso por parte de las autoridades competentes

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Parques de Venezuela Aragua (Inparques) ha emitido un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales para informar a la colectividad sobre el cierre preventivo del sector Serranía Las Delicias. Esta medida de restricción de acceso entra en vigor de manera inmediata y se mantendrá vigente hasta nuevo aviso por parte de las autoridades competentes.

La decisión administrativa responde directamente al incendio forestal que se ha registrado en las áreas del Parque Nacional Henri Pittier. El cuerpo de bomberos forestales, guardaparques y organismos de seguridad se encuentran desplegados en la zona realizando labores de combate y control de las llamas para mitigar el impacto ambiental en este importante pulmón vegetal del estado Aragua.

La institución ha enfatizado que la prioridad absoluta de este cierre es garantizar la integridad física de los ciudadanos, senderistas y deportistas que frecuentan habitualmente estas rutas.

Asimismo, se busca facilitar las maniobras de los equipos de emergencia y evitar situaciones de riesgo derivadas de la inhalación de humo o el avance imprevisto del fuego en zonas de uso público.

Inparques hace un llamado a la población a respetar las señalizaciones y las instrucciones del personal de vigilancia en los puntos de acceso. Se insta a los usuarios a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la institución, donde se notificará oportunamente la reactivación de las actividades recreativas y el libre tránsito una vez que las condiciones de seguridad estén plenamente garantizadas y el ecosistema se encuentre fuera de peligro

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CORTESÍA