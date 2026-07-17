Avanza rehabilitación de la clínica popular en Libertador

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de consolidar espacios dignos para la atención médica del pueblo aragüeño, avanzan los trabajos de rehabilitación y modernización en la Clínica Popular Tipo II «Santiago Hermoso», ubicada en el municipio Libertador.
Esta obra, enmarcada al Plan de la Aragüeñidad, es direccionada por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y a través de la misma se busca optimizar las condiciones del centro asistencial para fortalecer la red de salud pública en la región.
En el sitio, la cuadrilla ejecuta labores que transformarán por completo las instalaciones del recinto.
Entre los trabajos realizados están, el acondicionamiento de las áreas internas, externas y fachada en general. Así como también la recuperación integral del laboratorio y consultorios médicos.
De igual manera, se realizó la instalación de equipos de vanguardia tecnológica diseñados para elevar la eficiencia médica en las distintas especialidades que allí se ofrecen.
A través de esta importante rehabilitación, el Gobierno Bolivariano garantiza centros de salud óptimos con infraestructuras modernas y completamente operativas.
IRENE RODRÍGUEZ
FOTOS : CORTESÍA