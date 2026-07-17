Avanza rehabilitación de la clínica popular en Libertador

CIUDAD MCY.- Con el firme objetivo de consolidar espacios dignos para la atención médica del pueblo aragüeño, avanzan los trabajos de rehabilitación y modernización en la Clínica Popular Tipo II «Santiago Hermoso», ubicada en el municipio Libertador.

​Esta obra, enmarcada al Plan de la Aragüeñidad, es direccionada por la vocera del Pueblo de Aragua, Joana Sánchez, y a través de la misma se busca optimizar las condiciones del centro asistencial para fortalecer la red de salud pública en la región.

​En el sitio, la cuadrilla ejecuta labores que transformarán por completo las instalaciones del recinto.

Entre los trabajos realizados están, el acondicionamiento de las áreas internas, externas y fachada en general. Así como también la recuperación integral del laboratorio y consultorios médicos.

De igual manera, se realizó la instalación de equipos de vanguardia tecnológica diseñados para elevar la eficiencia médica en las distintas especialidades que allí se ofrecen.

A través de esta importante rehabilitación, el Gobierno Bolivariano garantiza centros de salud óptimos con infraestructuras modernas y completamente operativas.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA