Animales domésticos y comunitarios recibirán dosis de vacuna antirrábica

El abordaje se realizará en los 18 municipios del estado con el fin de inmunizar a los animales ante posibles enfermedades

CIUDAD MCY.- El estado Aragua mantiene su consolidación como territorio de protección animal, gracias al despliegue del Plan Nacional de Vacunación Antirrábica, actividad que favorecerá a perros, gatos y demás animales domésticos y comunitarios.

Con el objetivo de iniciar el plan de inmunización animal, Manuel Hernández, diputado de la Asamblea Nacional (AN), encabezó una mesa de trabajo en la que participaron médicos veterinarios y proteccionistas.

En el encuentro, el diputado Hernández propuso una meta basada para alcanzar en esta primera fase la colocación de 26 mil dosis de vacunas antirrábicas en la región.

Asimismo, indicó que el equipo multidisciplinario de médicos veterinarios de Misión Nevado y voluntarios del Sistema Aragüeño de Binestar Animal (SABA), se desplegarán simultáneamente en los 18 municipios del estado con el objetivo de inmunizar a los animales antes el virus mortal que ataca directamente al sistema nervioso.

Con este despliegue masivo, el estado Aragua reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar animal consolidando políticas públicas de atención integral que garantizan una convivencia armónica entre las comunidades y la fauna doméstica.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA