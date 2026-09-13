Avanzan labores de impermeabilización en el Hospital Central de Maracay

Los trabajos comprenden 900 metros cuadrados correspondientes a las áreas de Emergencia y Terapia Pediátrica del centro asistencial

CIUDAD MCY.- Los trabajos de impermeabilización que se ejecutan en las áreas de Emergencia y Terapia Pediátrica del Hospital Central de Maracay (HCM) avanzan hacia su culminación, con una intervención que comprende 900 metros cuadrados de la planta baja del centro asistencial.

La jornada de supervisión estuvo a cargo de la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga, quien recorrió las instalaciones junto a la autoridad única de Salud en Aragua, Yosmary Lombano; la directora del HCM, Elba Petit; y el equipo que desarrolla funciones en este importante centro de salud.

Durante el recorrido, Arteaga informó que las labores permitirán entregar completamente impermeabilizadas las áreas destinadas a la atención de niñas y niños, una vez concluya la intervención prevista para los próximos días.

ADECUACIÓN DE SERVICIOS

La obra comprende la aplicación de trabajos de impermeabilización en los techos y superficies correspondientes a los principales servicios de Emergencia y Terapia Pediátrica, ubicados en la planta baja del recinto hospitalario.

De acuerdo con lo explicado por la secretaria general de Gobierno, la recuperación de estos espacios permitirá disponer de mejores condiciones físicas para el funcionamiento de servicios considerados fundamentales dentro de la atención hospitalaria infantil.

Arteaga señaló que las labores forman parte de las acciones articuladas entre el Gobierno nacional, la vicepresidencia de Obras Públicas, el Ministerio para la Salud y el Gobierno regional, instancias que han acompañado la recuperación de distintos espacios del sistema sanitario aragüeño.

CULMINACIÓN PREVISTA PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

La funcionaria precisó que los trabajos se encuentran próximos a finalizar, por lo que se espera que el área pueda ser entregada totalmente impermeabilizada en los próximos días.

La intervención constituye una de las labores de mantenimiento y recuperación que se desarrollan en el principal centro asistencial del estado, con atención a espacios que requieren condiciones adecuadas para garantizar la prestación de los servicios médicos.

Durante la supervisión, Arteaga también reconoció el acompañamiento de la autoridad regional, Joana Sánchez, cuyo respaldo ha permitido mantener las acciones dirigidas a la recuperación de los centros asistenciales en la entidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS| CORTESIA | @BELALEJ_ARTEAGA