Bandas marchantes de Aragua se preparan para alcanzar Récord Guinness

En la jornada participaron las bandas de los municipios Zamora, Santiago Mariño, Sucre y Bolívar, quienes recibieron clases de instrucción premilitar y práctica marcial de los temas seleccionados

CIUDAD MCY.- Este sábado 12 de septiembre, las bandas marchantes del eje sureste del estado Aragua llevaron a cabo su tercer ensayo general con el fin de participar en el intento oficial de establecer el Récord Guinness de la banda marchante más grande del mundo, evento que se realizará en la ciudad de Caracas el próximo 29 de septiembre.

La jornada se llevó a cabo en el Parque Agustín Codazzi, en la que estuvo presente Randolfo Zapata, presidente del Instituto Autónomo de las Bandas Marchantes de la entidad, quién indicó que participaron las bandas de los municipios Zamora, Santiago Mariño, Sucre y Bolívar.

En la práctica participaron las bandas Aurion Marching Band, Funda Gil, Puma de Oro, Manuel Piar, Lazo Martí y Fundación banda show «Jesús de Nazareth», quiénes recibieron clases de instrucción premilitar por secciones instrumental y la práctica marcial de los temas seleccionados.

Zapata, destacó la disciplina y el entusiasmo de las agrupaciones participantes, señalando que la meta es posicionar la excelencia artística y musical.

​«El objetivo central es prepararnos para el próximo 29 de septiembre en la ciudad capital en el Paseo Los Próceres, donde más de 18 mil bandistas de todo el país estarán en escena para dejar el nombre de nuestro estado y de Venezuela».

Finalmente, el presidente del Instituto Autónomo de las Bandas Marchantes indicó que, tras la culminacion exitosa de la tercera fase, se realizará el último ensayo el proximo sábado 19 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo de La Victoria, donde estarán presentes todas las bandas marchantes del estado.

IRENE RODRÍGUEZ

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