Avanzan los trabajos de rehabilitación integral en la U.E.N. Samanito

CIUDAD MCY.- La infraestructura educativa del municipio Rafael Guillermo Urdaneta continúa en proceso de transformación mediante los trabajos de rehabilitación integral que se ejecutan en la UEN “Samanito”, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo académico y deportivo de la población estudiantil.

En esta nueva fase del proyecto, las labores se concentran en la recuperación total de la cancha deportiva y la renovación del sistema eléctrico institucional, aspectos claves para la operatividad y seguridad del recinto escolar.

«Avanzamos a paso firme con la rehabilitación de la cancha deportiva y la renovación total del sistema eléctrico, garantizando espacios dignos, iluminados y aptos para la formación y el deporte del semillero de la patria», enfatizó el alcalde Julio Melo.

La ejecución de esta obra se lleva a cabo mediante el esfuerzo coordinado entre el Ejecutivo nacional, la gobernación del estado Aragua y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, bajo la articulación de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el equipo de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas del estado Aragua (FEDE) y el ministro Héctor Rodríguez.

El plan de abordaje en el plantel educativo contempla diversas áreas de infraestructura para brindar una atención integral a la comunidad escolar.

«Hemos sustituido y colocado nuevo manto asfáltico en las áreas del techo para la protección de las aulas. También, se ha realizado trabajos continuos de pintura, friso y embellecimiento de fachadas e interiores, además del mejoramiento del sistema eléctrico y la rehabilitación integral de la cancha deportiva», destacó la máxima autoridad local.

Para finalizar, el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, recalcó que con la consolidación de estos trabajos, la gestión municipal y regional ratifica su compromiso de seguir fortaleciendo la calidad educativa y el acondicionamiento de las instituciones escolares en el sur de Aragua.

PRENSA ALCALDIA DE URDANETA

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